Мельниченко пока оставил Кудинова на посту и потребовал проверить вывод имущества из казны региона Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов пока продолжит работать в данной должности, при этом его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от результатов проверки деятельности ведомства.

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«Департамент государственного имущества — Кудинов Андрей Михайлович. Вы тоже вышли с потерями в Вашем департаменте», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Вместе с тем он не уточнил, кто именно попал под увольнение.

Обращаясь к председателю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову, Олег Мельниченко потребовал в течение месяца провести комплексную проверку деятельности департамента госимущества.

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«Потом, исходя из результатов проверки, примем решение. В том числе примем решение по Андрею Михайловичу [Кудинову], о продолжении им работы, и о том, куда эти материалы будут передаваться», — пояснил глава региона.

Кроме того, Олег Мельниченко поручил Андрею Кудинову и Михаилу Макарову в течение недели подготовить информацию о выводе имущества из казны Пензенской области.

«Я хочу все-таки понять, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество. Значит, по имущественному комплексу Пензенской области мне полный развернутый доклад, в том числе с предложением там, где это имущество было выведено необоснованно, как мы будем возвращать это имущество в казну Пензенской области», — сказал врио губернатора.