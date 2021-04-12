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Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы заподозрен в коррупции

10:34 | 12.04.2021 | Политика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил главе администрации Пензы Андрею Лузгину, что один из его заместителей заподозрен в коррупции.

Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы заподозрен в коррупции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наши контакты с предпринимателями, с предпринимательским сообществом начали приносить первые плоды. Неплохие, правда, плоды. Андрей Вячеславович, есть у Вас один заместитель, я фамилию сейчас называть не буду, я Вам ее потом скажу, который предлагал за свои услуги 10 млн. рублей. Имеется диктофонная запись этого разговора с одним из предпринимателей», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Он отметил, что в обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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Вместе с тем врио губернатора потребовал от мэра в рамках своих полномочий в максимально короткие сроки принять в отношении данного заместителя комплекс мер.

«Я считаю, что этот человек не должен быть Вашим заместителем», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В настоящее время у главы администрации Пензы Андрея Лузгина четверо заместителей.

Пост первого вице-мэра по организационной деятельности администрации занимает Виталий Макаров. Вице-мэром по социальной политике и развитию местного самоуправления является Сергей Волков, по земельным и градостроительным вопросам — Магомед Агамагомедов, по экономике и развитию предпринимательства — Герман Дорофеев.

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