Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей Политика

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №5, члена фракции «Единая Россия» Олега Кочеткова, который является генеральным директором ООО «СтанкоМашСтрой», учредителем этого и ряда других обществ с ограниченной ответственностью, включая ООО «Оптимист» (учредитель РИА «ПензаСМИ»), составил за 2020 год 41,5 млн. рублей, его супруги — свыше 19 млн. рублей.

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Олег Кочетков занял четвертое место по уровню доходов среди депутатов регионального парламента за прошлый год.

В собственности у народного избранника находятся четыре земельных участка общей площадью почти 43 сотки, жилой дом площадью 61 кв. метр, квартира площадью более 223 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью около 107 кв. метров, 105/10000 и 21/1000 доли автостоянок площадью по 3,7 тыс. кв. метров, снегоболотоход и прицеп.

Супруга Олега Кочеткова владеет двумя земельными участками общей площадью более 27 соток, двумя жилыми домами площадью около 66 и 212 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью почти 107 кв. метров, 105/10000 доли автостоянки площадью 3,7 тыс. кв. метров и автомобилем «Infiniti QX80».

Двое несовершеннолетних детей народного избранника имеют по 1/4 доли квартиры площадью почти 107 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.