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Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей

14:20 | 23.04.2021 | Политика

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №13, генерального директора ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл», одного из учредителей обществ с ограниченной ответственностью «Маяктрансавто» и «Маяктранзит» Владимира Вдонина составил за 2020 год около 30 млн. рублей, его супруги — более 1,2 млн. рублей.

Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Владимир Вдонин занял пятое место по уровню доходов среди депутатов регионального парламента за прошлый год.

Он владеет земельным участком площадью 21 сотка, 1/4 доли земельного участка площадью около 23 соток, жилым домом площадью более 336 кв. метров, 1/4 доли жилого дома площадью свыше 405 кв. метров, 1/4 доли гаража площадью более 52 кв. метров, гаражом площадью более 22 кв. метров, двумя сараями, двумя автомобилями — «Mercedes-Benz 500 4Matic» и «Toyota Land Cruiser Prado», а также автоприцепом.

Жене депутата принадлежат 1/2 доли земельного участка площадью около 6 соток, 1/2 доли жилого дома площадью 320 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью около 74 кв. метров и 1/3 доли гаража площадью 30 кв. метров.

Помимо этого, в общей совместной собственности у супругов имеется квартира площадью около 36 кв. метров.

У двоих несовершеннолетних детей Владимира Вдонина доходов и недвижимости нет. Вместе с тем, согласно декларации, за одним из них числится автомобиль «ВАЗ-2107».

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.

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