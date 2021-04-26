Сергей Балакин назначен врио начальника управления транспорта Пензенской области Политика

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Сергей Балакин назначен временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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По словам главы региона, Сергей Балакин не имеет корней в Пензенской области, но является достаточно серьезным специалистом в области транспорта, при этом последние годы его работы были связаны с «Российскими железными дорогами».

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что Сергей Балакин оперативно вникнет в проблемы транспортного обеспечения.

«Нам здесь надо предпринимать какие-то шаги, потому что уровень неудовлетворенности транспортным обслуживанием населения в Пензенской области очень высокий. Люди недовольны. У нас нет большого количества времени, чтобы с этим вопросом тянуть», — отметил врио губернатора в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

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Он поручил тщательно проанализировать положение дел в данной сфере и подготовить предложения о бюджетных корректировках на период 2022–2024 годов.

«Социологические опросы, которые проводятся, показывают, что проблемы транспортного обеспечения наряду с ростом цен, ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве, падением доходов населения — это один из главных вопросов, который тревожит людей, поэтому надеюсь, Сергей Львович, что под Вашим руководством транспортная отрасль будет развиваться динамично в нашем регионе», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Сергею Балакину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», управление транспорта Пензенской области было создано в январе 2020 года. Начальником вновь созданного ведомства был назначен Сергей Буйлов.

В марте 2021 года он был освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на заместителя управления Алексея Мещерякова.