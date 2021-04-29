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На выборы губернатора Пензенской области в бюджете заложили около 91 млн. рублей

18:57 | 29.04.2021 | Политика

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Расходы в размере 90 млн. 725,5 тыс. рублей заложены в бюджете Пензенской области на 2021 год на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора. Соответствующие изменения внесены в главный финансовый документ региона в ходе 40-й очередной сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

На выборы губернатора Пензенской области в бюджете заложили около 91 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В целом доходы и расходы на текущий год увеличены на 4 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2021 год утвержден в размере более 66,5 млрд. рублей, расходов — около 65,8 млрд. рублей. Прогнозируемый профицит остался на уровне почти 788 млн. рублей.

Параметры регионального бюджета на 2022 и 2023 годы остались прежними.

Внесение изменений на сессии поддержали большинство депутатов: 26 проголосовали за, трое были против, один воздержался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 марта 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Планируется, что досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

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