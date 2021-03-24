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Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября

09:55 | 24.03.2021 | Политика

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Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут в единый день голосования, 19 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что вопросы, связанные с проведением выборов в случае досрочного прекращения полномочий главы субъекта РФ, регулируются федеральным законом №67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и региональным законом №2261-ЗПО от 6 июня 2012 года «О выборах губернатора Пензенской области».

«Решение о назначении выборов губернатора, в соответствии с законом, принимает Законодательное собрание Пензенской области», — сказал собеседник агентства.

Глава облизбиркома добавил, что это произойдет в июне.

Таким образом, по словам Александра Синюкова, 19 сентября в Пензенской области состоятся выборы депутатов Госдумы России, досрочные выборы губернатора, выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также при необходимости дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года. Явка на них составила 56,66%. Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

21 марта 2021 года стало известно о том, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

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