Чернышов покинул пензенский Минлесхоз, врио министра назначен Галкин Политика

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Игорь Чернышов, который в июне 2019 года был назначен заместителем министра – начальником управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, а после увольнения Александра Москвина в марте 2021-го стал исполнять обязанности министра, покинул ведомство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальник управления пресс-службы губернатора Андрей Попков, последним рабочим днем Игоря Чернышова стал понедельник, 17 мая.

При этом причину его увольнения собеседник агентства не назвал.

«Не могу сказать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Андрей Попков добавил, что временно исполняющим обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Илья Галкин, который приступит к работе в данной должности 18 мая.

В марте 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко уволил Александра Москвина, возглавлявшего министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования с декабря 2015 года. Также он поручил Счетной палате региона провести комплексную проверку деятельности ведомства.

17 мая Олег Мельниченко провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области. Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального правительства, в числе других вопросов присутствующие обсудили профилактику коррупционных правонарушений в сфере лесного хозяйства и природных ресурсов.