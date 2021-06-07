EN
17:24:28 Понедельник, 7 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Наталья Чистякова назначена врио замминистра образования Пензенской области

09:10 | 07.06.2021 | Политика

Печать

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Наталья Чистякова назначена врио заместителя министра образования Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

Наталья Чистякова назначена врио замминистра образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чистякова Наталья Викторовна назначена временно исполняющей обязанности заместителя министра образования Пензенской области. Я знаю, Вы опытный человек, работали в лицее [IT-колледже]. Надеюсь, что перевод из учреждения образования в министерство образования позволит качественно улучшить работу по тому направлению, которое Вам поручено. Предыдущий заместитель министра, к сожалению, не совсем справлялся», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он пожелал Наталье Чистяковой успехов в работе.

До настоящего времени у врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова было двое заместителей. Должность врио первого замминистра занимает Алла Маркова, заместителя министра — Гузяль Баткаева.

24 мая 2021 года стало известно, что врио заместителя министра образования Пензенской области Елена Петросова освобождена от занимаемой должности.

Новости партнеров
Читайте также
В МФЦ Пензенской области за пять месяцев предоставлено более 623 тыс. услуг В Пензе организована проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали два пешехода
Илья Щербаков избран руководителем штаба МГЕР в Пензенской области По факту покушения на убийство в Городищенском районе возбуждено уголовное дело
Пензячка отсудила 45 тыс. рублей после распыления содержимого газового баллончика ей в лицо В Пензенской области в 2021 году планируется собрать 2,8 млн. тонн зерновых — Калентьев
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама