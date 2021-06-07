Наталья Чистякова назначена врио замминистра образования Пензенской области Политика

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Наталья Чистякова назначена врио заместителя министра образования Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

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«Чистякова Наталья Викторовна назначена временно исполняющей обязанности заместителя министра образования Пензенской области. Я знаю, Вы опытный человек, работали в лицее [IT-колледже]. Надеюсь, что перевод из учреждения образования в министерство образования позволит качественно улучшить работу по тому направлению, которое Вам поручено. Предыдущий заместитель министра, к сожалению, не совсем справлялся», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он пожелал Наталье Чистяковой успехов в работе.

До настоящего времени у врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова было двое заместителей. Должность врио первого замминистра занимает Алла Маркова, заместителя министра — Гузяль Баткаева.

24 мая 2021 года стало известно, что врио заместителя министра образования Пензенской области Елена Петросова освобождена от занимаемой должности.