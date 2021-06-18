Партия пенсионеров в Пензенской области вновь выдвинула Петра Чугая кандидатом на пост губернатора Политика

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», как и в 2020 году, выдвинула председателя правления регионального отделения партии, старейшего по возрасту депутата гордумы Пензы седьмого созыва Петра Чугая кандидатом на должность губернатора Пензенской области.

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В ходе общего собрания реготделения партии, состоявшегося в здании ДОСААФ на улице Коммунистической в Пензе в пятницу, 18 июня, его кандидатуру поддержали 14 участников мероприятия, четверо высказались против.

Кроме того, на собрании был избран делегат на предстоящий съезд партии. Им стал заведующий региональным сосудистым центром пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Краснов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Петр Чугай участвовал в выборах губернатора Пензенской области в 2020 году. Тогда за него проголосовали 8 тыс. 857 избирателей, пришедших на участки, или 1,48%.

Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

23 марта 2021 года Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.