Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР вновь выдвинут Александр Васильев Политика

Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев, как и в 2020 году, выдвинут кандидатом на должность губернатора от Либерально-демократической партии России.

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Кандидатуру Александра Васильева для выдвижения представил Высший совет ЛДПР.

В ходе 69-й внеочередной конференции реготделения партии, состоявшейся в гостинице «Ласточка» в субботу, 19 июня, ее поддержали 26 из 27 присутствующих делегатов. Один бюллетень по итогам тайного голосования был признан недействительным.

Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Васильев поблагодарил однопартийцев за оказанную ему честь представлять ЛДПР на досрочных выборах главы региона.

«Наша работа в прошлом году показала, что мы опытные, мы идем со знанием дела в любую избирательную кампанию, в том числе и губернаторскую», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зампред комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев участвовал в выборах губернатора в 2020 году. Тогда за него проголосовали 33 тыс. 240 избирателей, пришедших на участки, или 5,57%.

Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

23 марта 2021 года Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.