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Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР вновь выдвинут Александр Васильев

12:45 | 19.06.2021 | Политика

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Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев, как и в 2020 году, выдвинут кандидатом на должность губернатора от Либерально-демократической партии России.

Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР вновь выдвинут Александр Васильев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кандидатуру Александра Васильева для выдвижения представил Высший совет ЛДПР.

В ходе 69-й внеочередной конференции реготделения партии, состоявшейся в гостинице «Ласточка» в субботу, 19 июня, ее поддержали 26 из 27 присутствующих делегатов. Один бюллетень по итогам тайного голосования был признан недействительным.

Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Васильев поблагодарил однопартийцев за оказанную ему честь представлять ЛДПР на досрочных выборах главы региона.

«Наша работа в прошлом году показала, что мы опытные, мы идем со знанием дела в любую избирательную кампанию, в том числе и губернаторскую», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зампред комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев участвовал в выборах губернатора в 2020 году. Тогда за него проголосовали 33 тыс. 240 избирателей, пришедших на участки, или 5,57%.

Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

23 марта 2021 года Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.

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