Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от КПРФ вновь выдвинут Олег Шаляпин Политика

Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Секретарь обкома КПРФ, заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин, как и в 2020 году, выдвинут кандидатом на должность губернатора Пензенской области от Коммунистической партии России.

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Соответствующее решение принято на 45-й внеочередной отчетной конференции областного отделения КПРФ, состоявшейся в обкоме в воскресенье, 20 июня.

В ходе тайного голосования кандидатуру Олега Шаляпина единогласно поддержали все 24 присутствующих на мероприятии делегата.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», секретарь обкома КПРФ, заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин участвовал в выборах губернатора Пензенской области в 2020 году. Тогда за него проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, пришедших на участки, или 8,46%.

Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

23 марта 2021 года Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.