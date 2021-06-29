Более 1 тыс. человек зарегистрировались для участия в проекте «Пензенская область — регион возможностей» Политика

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Более 1 тыс. человек зарегистрировались для участия в кадровом проекте «Пензенская область — регион возможностей», стартовавшем менее недели назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Регистрация продлится до 21 июля, а до 23 июля участники должны будут подготовить и загрузить на сайт эссе по проблемам региона и способам их преодоления», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что после этого участников ждет онлайн-тестирование, по итогам которого будут определены финалисты.

«Все победители проекта будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области в установленном порядке, а также получат право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя»; десять лучших примут участие в специальной образовательной программе в одном из ведущих вузов с возможностью прохождения стажировки за рубежом», — уточняется в сообщении.