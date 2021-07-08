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Центризбирком заверил списки кандидатов ЛДПР для участия в выборах в Госдуму

09:32 | 08.07.2021 | Политика

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Москва, 8 июля 2021. PenzaNews. Центризбирком России заверил списки кандидатов ЛДПР для участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ восьмого созыва.

Центризбирком заверил списки кандидатов ЛДПР для участия в выборах в Госдуму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с постановлением ЦИК России №15/114-8, в федеральный список включены 217 человек.

В региональной группе №22, объединяющей Мордовию и Пензенскую область, значатся три человека: Андрей Рекаев, а также координаторы пензенского и мордовского реготделений ЛДПР — Павел Куликов и Евгений Тюрин.

Согласно постановлению №15/115-8, в список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых Либерально-демократической партией России по одномандатным избирательным округам, вошло 225 человек.

По пензенскому одномандатному избирательному округу №146 на мандат будет претендовать Павел Куликов, по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 — Андрей Рекаев.

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