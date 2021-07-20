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Утверждено положение о министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области

16:11 | 20.07.2021 | Политика

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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Положение о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, которое будет создано путем переименования соответствующего управления, утверждено постановлением облправительства №424-пП.

Утверждено положение о министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области [...] является исполнительным органом государственной власти Пензенской области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения на территории Пензенской области», — сказано в документе.

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В нем добавляется, что министерство будет правопреемником управления ЖКХ и ГЗН региона.

Из текста также следует, что министерство будет исполнять функции учредителя в отношении ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» и некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области», а также формировать госзадание для ППСЦ.

«Министерство создается правительством Пензенской области в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Пензенской области», — отмечается в постановлении.

В нем уточняется, что ведомство будет располагаться по адресу: Пенза, улица Суворова, 156.

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