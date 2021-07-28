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В Пензенской области на выборах будет использоваться 110 КОИБов

11:18 | 28.07.2021 | Политика

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Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет использоваться в Пензенской области при проведении выборов депутатов Госдумы России восьмого созыва и досрочных выборов губернатора, назначенных на 19 сентября 2021 года. Об этом говорится в постановлении облизбиркома.

В Пензенской области на выборах будет использоваться 110 КОИБов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, 82 КОИБа будет задействовано в Пензе, 25 — в Заречном, три — в селе Бессоновка.

Специалистам информационного центра аппарата избиркома Пензенской области поручено в срок до 30 августа обеспечить ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об избирательных участках, оснащаемых КОИБами.

В свою очередь председатели территориальных избирательных комиссий Пензы, Заречного и Бессоновского района должны назначить в срок до 9 августа по два оператора комплексов обработки бюллетеней из состава членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на перечисленных в постановлении участках.

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