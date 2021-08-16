ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ» будет ликвидировано Политика

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» будет ликвидировано. Соответствующее постановление облправительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Ликвидировать юридическое лицо — государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации», — сказано в документе.

В нем добавляется, что департаменту государственного имущества Пензенской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя ГБУ, необходимо совершить ряд юридических действий: направить соответствующее уведомление в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц; назначить ликвидационную комиссию и провести предусмотренные законодательством мероприятия; по завершении — внести соответствующие изменения в реестр госимущества региона.

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«Руководителю государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством», — говорится в постановлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 июля врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объявил о старте реформы органов власти в регионе.

В тот же день было подписано постановление, которым утверждена новая структура исполнительных органов государственной власти региона. В соответствии с ней, планируется создание нового исполнительного органа госвласти — представительства правительства Пензенской области при правительстве России.

Ранее он уже действовал, но в 2014 году был упразднен. Вместо него было создано одноименное государственное бюджетное учреждение.