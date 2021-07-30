Руководитель представительства пензенского правительства станет членом облправительства Политика

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Руководитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России, которое в настоящее время является государственным бюджетным учреждением, а в результате стартовавшей в регионе реформы станет органом исполнительной власти субъекта РФ, получит статус члена облправительства. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство в ходе 42-й очередной сессии Заксобрания Пензенской области в пятницу, 30 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя данные законопроекты, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в настоящее время хромает работа по взаимодействию с федеральными министерствами, ведомствами и аппаратом правительства России.

«Из-за этого иногда мы проседаем в части вхождения в федеральные проекты и привлечения дополнительных федеральных средств», — констатировал он.

Олег Мельниченко добавил, что работу представительства необходимо перестроить.

«Это должно быть не государственное бюджетное учреждение, которое занимается встречами и проводами в Москве представителей правительства, а [...] рабочий орган, который будет работать с правительством [России] и федеральными министерствами. Соответственно, необходим статус руководителя этого представительства. Если сейчас он директор ГБУ, ну у него даже нет возможности на уровне правительства либо министерств и ведомств вообще представлять интересы правительства Пензенской области. [...] С директором ГБУ никто консультироваться не будет», — сказал глава региона.

Читайте также

Реформу органов власти в Пензенской области планируется завершить в сентябре 2021 года

Врио губернатора выразил уверенность в том, что статус члена правительства Пензенской области позволит руководителю совершенно по-другому наладить работу представительства.

«Практически у всех регионов Российской Федерации вот именно так все и построено», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» было создано в 2014 году.

С октября 2017 года учреждение возглавляет депутат Законодательного собрания региона Николай Макаров.