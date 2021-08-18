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Очередная сессия Заксобрания Пензенской области пройдет 10 сентября

09:48 | 18.08.2021 | Политика

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. 43-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдет в пятницу, 10 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Очередная сессия Заксобрания Пензенской области пройдет 10 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время завершается работа по согласованию законопроектов и формированию проекта повестки дня заседания парламентариев», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в связи с действием ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции сессия пройдет в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков.

«Для представителей общественности и СМИ будет организована прямая трансляция на официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области», — добавляется в сообщении.

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