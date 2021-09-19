Шаляпин проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель главы города Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин проголосовал на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора на избирательном участке №211, расположенном в здании пензенской районной больницы.

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По его словам, он всегда приходит на выборы с хорошим настроением, а также с надеждой на то, что жизнь в регионе и стране в целом изменится к лучшему.

Кроме того, в ходе общения с журналистами Олег Шаляпин выразил мнение, что «три дня голосования — это, конечно, много».

Он предположил, что это создает возможность для фальсификаций.

Отвечая на вопрос об организации процесса выборов, Олег Шаляпин сообщил, что наблюдатели фиксируют нарушения, которые в основном касаются надомного голосования.

«Нет реестров, ходят члены комиссий по домам и собирают заявки непосредственно на дому, то есть без предварительных, так сказать, звонков, заявок жителей. Такие нарушения имеют место быть практически в каждом районе области», — заявил он.