Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков озвучил предварительные итоги выборов, прошедших в регионе.

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Он сообщил, что на выборах в Госдуму России восьмого созыва по партийным спискам явка составила 57,5%.

«Единая Россия» — 56,22%, КПРФ — 17,24%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,09%, «Новые люди» — 4,89%, Партия пенсионеров — 2,24%, коммунистическая партия «Коммунисты России» — 1,3%, Российская партия свободы и справедливости — 0,67%, «Яблоко» — 0,67%, «Зеленые» — 0,61%, «Зеленая альтернатива» — 0,48%, «Родина» — 0,46%, «Партия роста» — 0,22%, «Гражданская платформа» — 0,09%», — сказал Александр Синюков журналистам утром в понедельник, 20 сентября.

Глава облизбиркома добавил, что явка по 146-му пензенскому одномандатному округу составила 59,86%.

«Руденский Игорь Николаевич [«Единая Россия»] — 60,4%, Иванов Алексей Анатольевич [КПРФ] — 15,12%, Куликов Павел Владимирович [ЛДПР] — 5,16%, Абрамов Андрей Сергеевич [Партия пенсионеров] — 4,37%, Новиков Сергей Анатольевич [«Новые люди»] — 4,27%, Юрченко Антон Дмитриевич [«Справедливая Россия – За правду»] — 4,01%, Можачкина-Грибанова Алина Юрьевна [«Зеленые»] — 2,18%, Вобликов Юрий Владимирович [«Яблоко»] — 1,32%, Яхов Сергей Анатольевич [Российская партия свободы и справедливости] — 1,27%», — огласил он.

По словам Александра Синюкова, по 147-му лермонтовскому одномандатному округу явка составила 54,39%.

«Самокутяев Александр Михайлович [«Единая Россия»] — 53,64%, Трутнев Александр Васильевич [КПРФ] — 16,98%, Шпагин Алексей Николаевич [«Справедливая Россия – За правду»] — 10,43%, Рекаев Андрей Юрьевич [ЛДПР] — 5,71%, Никитенко Игорь Владимирович [Партия пенсионеров] — 5,48%, Метальников Кирилл Сергеевич [«Яблоко»] — 4,39%», — сказал он.

Председатель избирательной комиссии региона отметил, что на досрочных выборах губернатора Пензенской области явка составила 56,96%.

«Мельниченко Олег Владимирович [«Единая Россия»] — 72,38%, Шаляпин Олег Васильевич [КПРФ] — 12,35%, Шпагин Алексей Николаевич [«Справедливая Россия – За правду»] — 5,69%, Васильев Александр Евгеньевич [ЛДПР] — 5,67%, Чугай Петр Прокофьевич [Партия пенсионеров] — 2,3%», — озвучил он.

Александр Синюков напомнил, что на муниципальных выборах в Пензенской области, которые проводились в 14 муниципальных образованиях, замещался 51 мандат.

«На основных выборах каменского райсобра из 17 мандатов 14 [получила] «Единая Россия», три — КПРФ. В Сердобском районе на основных выборах в райсобр замещалось 17 мандатов. Получается, один мандат оказался незамещенным, поскольку альтернативы не было, и кандидат не смог преодолеть 50-процентный барьер плюс один голос. Это означает, что по 17-му округу в Сердобском районе в течение трех месяцев будут назначены повторные выборы. По остальным округам мандаты замещены, из них один мандат получил самовыдвиженец, три — КПРФ, остальные — «Единая Россия». По остальным муниципальным выборам дополнительным победу одержали представители «Единой России», — сказал глава облизбиркома.

По его словам, оглашенные предварительные данные «позволяют сделать вывод о том, что выборы на территории Пензенской области считаются состоявшимися и действительными».

«На территории области нет ни одного подтвержденного факта, как в других субъектах, наличия вброса [бюллетеней]. 45 обращений, заявлений, жалоб, которые поступили в избирательную комиссию Пензенской области в эти три дня, рассмотрены. Нарушений закона по большинству из них не установлено, которые бы являлись существенными. Есть два несущественных нарушения», — пояснил он, добавив, что в одном случае менее чем в 50 метрах от места голосования находились плакаты, которые после замечания были убраны, а еще на одном участке в списки избирателей был включен осужденный гражданин, отбывающий наказание в Московской области, однако поля напротив его данных были пустыми.

Александр Синюков обратил внимание на то, что вывод о прозрачности и легитимности выборов в Пензенской области также подтверждают данные расположенного на улице Кирова общественного штаба по наблюдению за выборами, где активисты круглосуточно следили за 373 участками, находившимися под видеонаблюдением «Ростелекома», и 33 территориальными комиссиями, которые были под видеонаблюдением с 20.00 19 сентября.

«По докладу «Ростелекома», на протяжении трех суток, особенно в ночное время, [...] внештатного отключения или вмешательства третьих лиц не было», — заявил он.

Глава облизбиркома добавил, что на 673 участках осуществлялась видеофиксация процесса пересыпки бюллетеней из переносных и стационарных ящиков 17 и 18 сентября, их упаковывания в сейф-пакеты, составления акта, его подписания членами комиссии с правом решающего и совещательного голосов, наблюдателями, проставления индивидуального номера и помещения в металлические шкафы или ящики.

«После того как оно помещалось, видеорегистратор — его ракурс, направление — был круглосуточно именно на этом металлическом ящике или металлическом сейфе», — сказал Александр Синюков.

Он подчеркнул, что вечером 17 и 18 сентября все помещения избирательных участков опечатывались и сдавались под круглосуточную охрану.

«Докладов или извещений от сотрудников полиции на каком-либо участке, что были какие-то вмешательства и проникновения в помещения для голосования, не зафиксировано», — резюмировал председатель избирательной комиссии Пензенской области.