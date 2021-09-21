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Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, поддержавших его на выборах

17:02 | 21.09.2021 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Олег Мельниченко, избранный на должность губернатора Пензенской области, поблагодарил жителей региона, поддержавших его кандидатуру в ходе досрочных выборов главы региона.

Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, поддержавших его на выборах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу поблагодарить всех жителей Пензенской области, оказавших мне поддержку на выборах губернатора Пензенской области. Это огромный кредит доверия, который мне оказан. Мне надо его теперь отрабатывать добрыми делами и хорошей работой на благо жителей нашего региона», — сказал он в ходе общения с журналистами после окончания заседания облизбиркома, на котором были утверждены результаты досрочных выборов губернатора.

«Первоочередная задача — это, конечно, качество жизни людей, повышение уровня благосостояния жителей Пензенской области. На этом и сосредоточимся», — добавил Олег Мельниченко.

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