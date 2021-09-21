Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, поддержавших его на выборах Политика

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Олег Мельниченко, избранный на должность губернатора Пензенской области, поблагодарил жителей региона, поддержавших его кандидатуру в ходе досрочных выборов главы региона.

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«Я хочу поблагодарить всех жителей Пензенской области, оказавших мне поддержку на выборах губернатора Пензенской области. Это огромный кредит доверия, который мне оказан. Мне надо его теперь отрабатывать добрыми делами и хорошей работой на благо жителей нашего региона», — сказал он в ходе общения с журналистами после окончания заседания облизбиркома, на котором были утверждены результаты досрочных выборов губернатора.

«Первоочередная задача — это, конечно, качество жизни людей, повышение уровня благосостояния жителей Пензенской области. На этом и сосредоточимся», — добавил Олег Мельниченко.