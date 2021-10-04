Костин в должности зампреда правительства будет отвечать за реформу общественного транспорта Политика

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Алексей Костин, который назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области, будет нести персональную ответственность за реформу обществественного транспорта на территории Пензенской городской агломерации, при реализации которой планируется использовать бюджетный кредит. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Заместителем председателя правительства у нас назначен Костин Алексей Владимирович. Алексей Владимирович у нас курирует министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области с ГБУ «Безопасный город», аэропортом и «Организатором перевозок Пензенской области», а также управлением проектной деятельности правительства. И на Алексее Владимировиче Костине под его личную персональную ответственность — реализация инвестиционного проекта в рамках инвестиционного бюджетного кредита, который выделяется Пензенской области, [в размере] 3,2 млрд. рублей, совместно с «ВЭБом» — еще плюсом 3,2 млрд. рублей — 6,4 млрд. рублей», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 4 октября.

«Это проект, связанный с модернизацией общественного транспорта Пензенской городской агломерации. Персонально отвечает Алексей Владимирович за эту тему. Все победы — твои, все провалы — тоже твои, ну а дальше — это оценка жителей города Пензы твоей деятельности по тому, как функционирует общественный транспорт в городе Пензе», — добавил Олег Мельниченко, обращаясь к Алексею Костину.