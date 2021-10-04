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Министерство внутренней и инфорполитики будет подчиняться напрямую Мельниченко

11:38 | 04.10.2021 | Политика

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Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области, которое будет создано путем переименования департамента информполитики и СМИ региона и присоединения к нему управления внутренней политики облправительства, будет подчиняться напрямую губернатору Олегу Мельниченко.

Министерство внутренней и инфорполитики будет подчиняться напрямую Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство внутренней и информационной политики уходит в подчинение непосредственно мне», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 4 октября.

Он добавил, что на период преобразований в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области временно исполнять обязанности заместителя начальника будет Анатолий Бодров.

Олег Мельниченко напомнил также, что Евгений Гусейнов, ранее также занимавший должность врио заместителя начальника департамента информполитики и СМИ, стал первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

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