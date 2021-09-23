Гусейнов назначен первым замруководителя аппарата губернатора и правительства Политика

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Евгений Гусейнов назначен первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил замруководителя аппарата губернатора и правительства региона – начальник управления пресс-службы губернатора Андрей Попков.

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По его словам, Евгений Гусейнов приступит к работе в новой должности в предстоящую пятницу, 24 сентября.

Отвечая на вопрос о том, кто в настоящее время руководит аппаратом губернатора и правительства Пензенской области, собеседник агентства сказал, что работу аппарата курирует врио заместителя председателя регионального правительства Лариса Рябихина.

Андрей Попков уточнил также, что должности заместителей руководителя аппарата занимают три человека: помимо него, это Алексей Панин и Сергей Сластных.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Гусейнов в разные годы являлся депутатом пензенской гордумы, начальником управления внутренней политики правительства региона, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был главой администрации Октябрьского района Пензы.

С 12 апреля 2021 года он занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя начальника департамента – начальника отдела информационно-аналитической, кадровой работы и бухгалтерского учета департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Согласно постановлению регионального правительства №410-пП от 12 июля, департамент информполитики и СМИ будет переименован в министерство внутренней и информационной политики.

Комментируя предстоящие изменения, врио губернатора Олег Мельниченко сообщил, что планируется объединить управление внутренней политики правительства Пензенской области, а также департамент информационной политики и средств массовой информации.

В настоящее время департамент возглавляет Сергей Федотов. После назначения Евгения Гусейнова на новую должность у него осталось двое заместителей — Анатолий Бодров и Денис Абрамов.