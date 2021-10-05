Мельниченко озвучил несколько инициатив на слушаниях по проекту федерального бюджета Политика

Москва, 5 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко озвучил несколько инициатив в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», состоявшихся в Совете Федерации во вторник, 5 октября.

Фото: Сouncil.gov.ru

В частности, он поднял вопрос о сбалансированности региональных бюджетов.

«Мы бы предложили закрепить в методике [распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности нормы], предусматривающей индексацию объема дотации в максимально предусмотренном размере — 10% к уровню прошлого года — регионам, бюджетная обеспеченность которых составляет менее 80% от среднероссийского уровня», — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается 26 таких субъектов РФ.

«Второе — это проблема резкого увеличения стоимости контрактов на выполнение работ по капитальному строительству, связанное с ростом на строительные ресурсы», — добавил глава региона.

В продолжение своего выступления Олег Мельниченко указал на несоответствие стоимости 1 кв. метра жилья — рыночной и той, которая рассчитывается по методике Минстроя России.

«Хочу сказать, что это касается всех программ — и по детям-сиротам, и по расселению ветхого и аварийного жилья. [...] У нас рыночная стоимость 1 кв. метра выросла примерно до 60 тыс. рублей, хотя по методике Минстроя это 40 тыс. 886 рублей. Соответственно, этот разрыв надо как-то компенсировать. Если даже по этой стоимости идти — 40 тыс. 866 рублей, 339 млн. [рублей] на каждый год необходимо, а с учетом повышения стоимости это еще идет плюсом 200 млн. рублей с лишним, поэтому необходимо, конечно, увеличивать федеральную субсидию, которая сейчас составляет 12% от необходимых средств», — констатировал губернатор Пензенской области.

Он также остановился на трудностях, которые испытывают региональные бюджеты в связи с пандемией коронавируса.

«У нас только [за] 2020 год [было направлено] 940 млн. рублей, и на сегодняшний день [с начала 2021 года] 531 млн. [рублей] уходит на борьбу с ковидом», — сообщил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2020–2021 годах субъектам было разрешено направить средства, высвободившиеся от проведенной в 2020 году реструктуризации бюджетных кредитов, не только на реализацию инвестиционных проектов, но и на ликвидацию последствий пандемии, возмещение потерь налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года и финансирование мероприятий региональных проектов.

Он предложить в перспективе дать регионам возможность за счет высвободившихся средств компенсировать удорожание стоимости ремонта, реконструкции и строительства объектов по нацпроектам и региональныи программам, поэтапно ликвидировать до 2025 года очередь на жилье для детей-сирот, заняться профилактикой и ликвидацией последствий пандемии.

«Хочу сказать, что для нас это является очень актуальным. У нас на сегодняшний день развернуто уже около 4 тыс. ковидных коек в регионе при фонде общем коечном 6 тыс., если брать со специализированными — 9 тыс, поэтому мы даже понять еще на сегодняшний день не можем, как дальше будет развиваться эта ситуация и, соответственно, какие дополнительные расходы понесет региональный бюджет в части борьбы с пандемией», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Еще одно предложение губернатора касалось финансирования из федерального бюджета не только ежемесячных выплат педагогам за классное руководство, но и отпускных для них.

«Для Пензенской области это составляет порядка 100 млн. [рублей]», — резюмировал он.