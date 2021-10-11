Кудинов назначен врио министра государственного имущества Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Андрей Кудинов назначен временно исполняющим обязанности министра государственного имущества Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В министерстве государственного имущества Пензенской области временно исполняющим обязанности министра назначен Кудинов Андрей Михайлович», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2015 года Андрей Кудинов возглавлял департамент государственного имущества Пензенской области.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора, потребовал провести комплексную проверку деятельности ведомства и выяснить, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество.

Он сообщил, что решение о продолжении работы Андрея Кудинова будет принято по результатам данной проверки.

В июле стало известно, что департамент государственного имущества Пензенской области будет переименован в министерство.