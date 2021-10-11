EN
17:24:00 Понедельник, 11 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кудинов назначен врио министра государственного имущества

10:10 | 11.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Андрей Кудинов назначен временно исполняющим обязанности министра государственного имущества Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Кудинов назначен врио министра государственного имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В министерстве государственного имущества Пензенской области временно исполняющим обязанности министра назначен Кудинов Андрей Михайлович», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Читайте также

Мельниченко пока оставил Кудинова на посту и потребовал проверить вывод имущества из казны региона

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2015 года Андрей Кудинов возглавлял департамент государственного имущества Пензенской области.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора, потребовал провести комплексную проверку деятельности ведомства и выяснить, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество.

Он сообщил, что решение о продолжении работы Андрея Кудинова будет принято по результатам данной проверки.

В июле стало известно, что департамент государственного имущества Пензенской области будет переименован в министерство.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации Рынок труда Пензенской области вернулся к допандемическим показателям — Качан
По факту гибели пешехода в Мокшанском районе организована проверка В пензенском Минздраве сообщили о возобновлении работы пунктов вакцинации в ТЦ
«Ростелеком» построил оптическую сеть в Средней Елюзани В Пензенской области за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама