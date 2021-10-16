Капралов сообщил о завершении работы на госслужбе Политика

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Сергей Капралов, возглавлявший министерство экономики Пензенской области с декабря 2015 года, сообщил о завершении работы на государственной службе.

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«Завершился последний день моей работы на госслужбе. Это был непростой, но интересный период, который дал мне бесценный опыт», — написал он в своем аккаунте в Instagram вечером в пятницу, 15 октября.

Сергей Капралов поблагодарил всех, кто помогал, поддерживал и был рядом, а также тех, кто, по его словам, критиковал и не давал расслабиться.

«Особенно слова признательности хочется выразить коллективу уходящего в историю министерства экономики. Мы спорили и радовались, ругались и мирились, искали решения и компромиссы. Но, самое главное, что бы ни происходило, всегда работали на результат. За время совместной работы вы стали частью моей жизни. Простите, кого волей или неволей обидел. Мне было очень приятно работать с неравнодушными и профессиональными людьми. Благодарю всех, с кем работал на протяжении 11 лет! Впереди много планов, интересной работы, но это будет другая история», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 июля 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора Пензенской области, объявил о старте реформы органов власти. В частности, были приняты решения об упразднении министерства экономики и переименовании министерства промышленности и инновационной политики в министерство экономического развития и промышленности.



11 октября стало известно, что временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Пензенской области назначен Алмаз Хакимов.