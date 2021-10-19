EN
14:37:39 Вторник, 19 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юрина назначена замминистра физкультуры и спорта Пензенской области

13:35 | 19.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Мария Юрина назначена заместителем министра физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Юрина назначена замминистра физкультуры и спорта Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Губернатор] Олег Мельниченко назначил Марию Юрину заместителем министра физической культуры и спорта Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что Мария Юрина является одной из победительниц кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей».

До этого она занимала должность начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры Минспорта Пензенской области.

Обязанности главы ведомства в настоящее время исполняет Владимир Жучков. Пост министра стал вакантным после того, как Григорий Кабельский был отправлен в отставку в связи с утратой доверия после возбуждения уголовного дела.

Новости партнеров
Читайте также
Умер Альберт Софийский В Белинском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
2022-й объявлен в «РКС» Годом Пензы В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом
В больнице Нижнего Ломова завершен ремонт педиатрического отделения В Пензе мужчина приговорен к 6 годам колонии за покушение на убийство брата
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама