Юрина назначена замминистра физкультуры и спорта Пензенской области Политика

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Мария Юрина назначена заместителем министра физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«[Губернатор] Олег Мельниченко назначил Марию Юрину заместителем министра физической культуры и спорта Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что Мария Юрина является одной из победительниц кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей».

До этого она занимала должность начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры Минспорта Пензенской области.

Обязанности главы ведомства в настоящее время исполняет Владимир Жучков. Пост министра стал вакантным после того, как Григорий Кабельский был отправлен в отставку в связи с утратой доверия после возбуждения уголовного дела.