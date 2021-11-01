Клак утверждена в должности начальника департамента по регулированию тарифов и энергосбережению
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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Наталья Клак, которая временно исполняла обязанности начальника департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утверждена в должности руководителя ведомства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По его словам, кандидатура Натальи Клак предварительно была согласована с ФАС России.
«[Она] все необходимые процедуры прошла и соответствует той должности, на которую назначается», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 1 ноября.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
В соответствии с постановлением облправительства №411-пП от 12 июля 2021 года управление переименовано в департамент.