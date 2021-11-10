Полномочия Львовой-Беловой как сенатора прекращены досрочно Политика

Москва, 10 ноября 2021. PenzaNews. Полномочия Марии Львовой-Беловой как сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области прекращены досрочно. Соответствующее постановление принято в ходе 511-го заседания верхней палаты российского парламента в среду, 10 ноября.

Фото: Council.gov.ru

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Мария Львова-Белова исполняла полномочия сенатора не так долго, «но была очень яркой, заметной» и эффективно работала по «детской» повестке.

«[Она] проводила круглые столы, слушания, готовила предложения, законопроекты и очень серьезно влияла на усиление внимания к детским проблемам», — сказала спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко поздравила Марию Львову-Белову с назначением на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и вручила ей благодарность.