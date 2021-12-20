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Пензенский губернатор прокомментировал попытку чиновницы купить должность

09:38 | 20.12.2021 | Политика

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал действия чиновницы администрации Каменского района, которая предложила вице-губернатору Сергею Федотову взятку в размере 3 млн. рублей за оказание ей содействия в победе в конкурсе на замещение вакантной должности главы райамдинистрации.

Пензенский губернатор прокомментировал попытку чиновницы купить должность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К сожалению, все мои предупреждения [...] о том, что надо прекратить эту практику из прошлых времен — возить деньги, взятки, пытаться торговать должностями, так сказать, где-то что-то там покупать, за что-то расплачиваться, [...] не услышали. [...] Должностные лица в каменской районной администрации решили таким образом купить должность главы администрации района, взяли 3 млн. рублей и поехали в правительство Пензенской области искать, как бы эту задачу решить, кому бы эти деньги всучить», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 декабря.

Он заявил, что ушли те времена, когда можно было бы в Пензенской области покупать должности за деньги.

«Теперь у нас на должности назначают по другому принципу: [...] по профессионализму и по готовности выполнять задачи», — подчеркнул губернатор.

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