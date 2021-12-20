Мельниченко объявил Федотову благодарность и пообещал премию Политика

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил благодарность вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в размере 3 млн. рублей, предложенной ему чиновницей администрации Каменского района за оказание ей содействия в победе в конкурсе на замещение должности главы райадминистрации.

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«Сергей Валерьевч Федотов, Вам я объявляю благодарность за принципиальную позицию в данных вопросах и за то, что Вы поставили меня незамедлительно в известность, когда произошла данная [...] попытка Вас как бы на коррупционные рельсы, так сказать, поставить», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 20 декабря.

«Сегодня [будет подписано] распоряжение об объявлении благодарности. [...] Премия Вам дополнительная [будет выплачена] по итогам года за принципиальную позицию по данному вопросу», — добавил он.