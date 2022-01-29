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Мельниченко переизбран секретарем реготделения партии «Единая Россия»

14:00 | 29.01.2022 | Политика

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Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России», который он занимает с июня 2021 года.

Мельниченко переизбран секретарем реготделения партии «Единая Россия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято по итогам тайного голосования, прошедшего с ходе конференции реготделения партии, состоявшейся в субботу, 29 января.

В бюллетень для голосования, помимо Олега Мельниченко, был включен глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

При вскрытии ящиков для тайного голосования был обнаружен 121 бюллетень, два из них признаны недействительными.

Кандидатуру Николая Тихомирова поддержали 3 делегата, Олега Мельниченко — 116.

Кроме того, в рамках конференции была произведена ротация регионального политического совета, в него вошли 103 члена «Единой России».

В состав президиума регполитсовета избраны 23 человека. Это Олег Мельниченко, Сергей Федотов, Валерий Лидин, Александр Басенко, Владимир Мутовкин, Вадим Супиков, Дмитрий Каденков, Сергей Мельников, Лариса Казакова, Олег Кочетков, Сергей Егоров, Александр Гуляков, Иван Николаев, Юрий Зиновьев, Михаил Макаров, Денис Кравчук, Олег Кухарев, Дмитрий Акимов, Евгений Сиротский, Антон Шаронов, Александр Митрошин, Вера Фейгина и Илья Щербаков.

В региональную контрольную комиссию вошли 12 членов партии, ее председателем стал Александр Елатонцев.

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