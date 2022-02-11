Изменен состав молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Политика

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли постановление об изменениях в составе молодежного парламента в ходе 48-й очередной сессии, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

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Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», из состава молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва выведены восемь человек: Кристина Абрамова, Алексей Беляев, Полина Богомолова, Екатерина Бурматова, Александр Ермаков, Полина Манькова, Владлен Ниденс и Артемий Фирсов.

Столько же человек введены в состав молодежного парламента. В их числе Алексей Молебнов (делегирован депутатом Александром Васильевым), Егор Москалев (делегирован Светланой Дубовицкой), Татьяна Мыскина (делегирована Юрием Старкиным), Никита Педай (делегирован Олегом Кочетковым), Марина Чарыкова (делегирована Валерием Плахутой), а также трое из «списка исключенных» — Екатерина Бурматова (делегирована Вадимом Калининым), Александр Ермаков (делегирован Антоном Столяровым) и Полина Манькова (делегирована Натальей Назаровой).

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — сказано в документе.