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Мандат Лазуткиной передан Назаровой

14:06 | 12.07.2021 | Политика

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Юлии Лазуткиной, ставшей сенатором Российской Федерации, передан Наталье Назаровой. Соответствующее постановление приняла избирательная комиссия региона.

Мандат Лазуткиной передан Назаровой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Передать вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», Назаровой Наталье Александровне (№2, региональная группа №3)», — говорится в документе.

По имеющейся информации, Наталье Назаровой уже выдано удостоверение об избрании.

Наталья Назарова — уроженка Пензы. Окончила Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.

Возглавляла молодежный парламент Пензенской области.

В октябре 2017 года стала помощником депутата Госдумы России Ивана Фирюлина.

В том же году начала работать в Финансовом университете при правительстве РФ.

Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, в настоящее время занимает должность директора института финансовой грамотности, созданного в структуре Финансового университета 1 апреля 2021 года.

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