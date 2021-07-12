Мандат Лазуткиной передан Назаровой
Печать
Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Юлии Лазуткиной, ставшей сенатором Российской Федерации, передан Наталье Назаровой. Соответствующее постановление приняла избирательная комиссия региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Передать вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва из областного списка кандидатов, выдвинутого пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», Назаровой Наталье Александровне (№2, региональная группа №3)», — говорится в документе.
По имеющейся информации, Наталье Назаровой уже выдано удостоверение об избрании.
Наталья Назарова — уроженка Пензы. Окончила Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.
Возглавляла молодежный парламент Пензенской области.
В октябре 2017 года стала помощником депутата Госдумы России Ивана Фирюлина.
В том же году начала работать в Финансовом университете при правительстве РФ.
Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, в настоящее время занимает должность директора института финансовой грамотности, созданного в структуре Финансового университета 1 апреля 2021 года.