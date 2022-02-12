Николаева покинула пост первого замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Политика

Пенза, 12 февраля 2022. PenzaNews. Первый заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Татьяна Николаева, которая была назначена на этот пост в октябре 2021 года, освобождена от занимаемой должности.

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Как сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе совещания в субботу, 12 февраля, увольнение Татьяны Николаевой связано с ненадлежащей работой с управляющими компаниями по наведению порядка на внутридворовых территориях Пензы.

«Я предупреждал, за неудовлетворительную работу по санитарной очистке города, по поддержанию в нормальном состоянии внутридворовых территорий будут приниматься организационные решения», — напомнил глава региона.

«К сожалению, с задачей она [Татьяна Николаева] не справилась и сегодня написала заявление об отставке», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в случае, если «кто-то не будет вписываться» в его требования, «те будут уходить в отставку».

«Обращаю внимание всех, что надо выполнять свои должностные обязанности как положено», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.