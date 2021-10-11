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Николаева стала первым замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения

10:49 | 11.10.2021 | Политика

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Татьяна Николаева назначена первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Николаева стала первым замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения: первым заместителем министра назначена Николаева Татьяна Юрьевна», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Ранее Татьяна Николаева исполняла обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, решение об упразднении которого было принято в июле 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области было переименовано в министерство в соответствии с постановлением регионального правительства от 28 июня 2021 года.

Должность временно исполняющего обязанности министра занимает Михаил Панюхин.

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