Николаева стала первым замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Татьяна Николаева назначена первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения: первым заместителем министра назначена Николаева Татьяна Юрьевна», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Ранее Татьяна Николаева исполняла обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, решение об упразднении которого было принято в июле 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области было переименовано в министерство в соответствии с постановлением регионального правительства от 28 июня 2021 года.

Должность временно исполняющего обязанности министра занимает Михаил Панюхин.