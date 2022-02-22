Гришин покинул пост главы администрации Октябрьского района Пензы Политика

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Андрей Гришин покинул пост главы администрации Октябрьского района Пензы, который он занимал с апреля 2020 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», последним днем его работы в данной должности стал понедельник, 21 февраля.

Андрей Гришин начал трудовую деятельность в 2008 году в администрации Ленинского района Пензы, где занимал должность специалиста. Впоследствии был назначен заместителем главы администрации района.

В декабре 2015 года стал начальником управления ЖКХ Пензы. Освободил данный пост по собственному желанию 31 июля 2018 года.

После этого трудился в группе НЛМК.

В апреле 2020 года возглавил администрацию Октябрьского района Пензы, сменив на этом посту Евгения Гусейнова.