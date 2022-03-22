Горжусь нашими ректорами, которые выступили против нацизма на Украине — Мельниченко Политика

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что гордится ректорами вузов региона и научными работниками, которые выступили против нацизма на Украине.

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«Генпрокуратура Украины завела пять уголовных дел против ректоров пензенских вузов за поддержку специальной военной операции на Украине. Нужно напомнить, что цели этой операции, озвученные президентом, — денацификация и демилитаризация. Ни для кого не секрет, что откровенно пронацистский режим на Украине старается ежедневно превзойти себя в откровенно абсурдных и нелепых обвинениях. Сегодня они коснулись наших земляков», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 22 марта.

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«Я не раз говорил и буду говорить, что пензенская земля богата смелыми и решительными людьми. И я горжусь нашими ректорами, нашими научными работниками, которые прямо выступили против нацизма на Украине, против его варварской сути. Это позиция настоящих патриотов и людей широкой души, мечтающих не только о благополучии нашего края или страны, но и задумывающихся о будущем всего мира», — подчеркнул глава региона.

Как отметил Олег Мельниченко, он рад тому, что именно эти люди воспитывают подрастающее поколение.

«Уверен, каждый из них передаст всю свою мудрость, неприятие фашизма и нацизма нашему подрастающему поколению. Беспочвенные обвинения украинской Генпрокуратуры только подтверждают, что в борьбе с этой чумой мы находимся на правильном пути», — написал губернатор.

«Нацизм не пройдет. Эта черная страница истории человечества должна быть навсегда перевернута», — резюмировал он.