Воронков назначен и.о. главы администрации Бессоновского района Политика

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Александр Воронков, который в октябре 2021 года был отправлен в отставку с поста врио министра образования Пензенской области, а затем стал директором губернского лицея, назначен исполняющим обязанности главы администрации Бессоновского района.

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С января 2014 года администрацией руководил Вячеслав Демичев.

В сентябре 2017 года после выборов в собрание представителей четвертого созыва его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, однако в ноябре он вновь был назначен главой.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», и.о. директора губернского лицея стала заместитель по учебно-воспитательной работе Татьяна Танасова.

Она уже руководила образовательным учреждением — с 2018 года и до прихода Александра Воронкова.

Работа главы администрации Бессоновского района Александру Воронкову знакома: в этой должности он трудился около десяти лет назад — с 2011 по 2012 годы.

С 2000 по 2008 годы Александр Воронков был начальником управления образования района.