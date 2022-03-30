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Олег Мельниченко встретился с временно поверенным в делах России в Белоруссии

09:39 | 30.03.2022 | Политика

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и временно поверенного в делах России в Белоруссии Петра Фролова состоялась во вторник, 29 марта.

Олег Мельниченко встретился с временно поверенным в делах России в Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

В центре внимания были вопросы расширения сотрудничества Пензенской области с регионами республики.

Олег Мельниченко назвал Белоруссию одним из главных международных партнеров для Пензенской области и подчеркнул важность взаимодействия как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

Он также выразил уверенность в том, что результатом рабочего визита в Белоруссию, который продлится по 1 апреля, станут вполне конкретные договоренности о партнерстве.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, регион экспортирует в Белоруссию мебель, бумагу, фанеру, арматуру, полуприцепы и автоцистерны для нефтепродуктов, системы охраны, приборы измерения, автоэлектронику, станки, запасные части для сельхозтехники, кондитерские изделия.

Импортирует комплектующие и детали для пензенских машиностроительных предприятий, комплектующие для приборостроения, материалы для бумажной и мебельной промышленности, плодоовощную продукцию, продукцию легкой и химической промышленности.

В ценовом выражении экспорт примерно равен импорту.

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