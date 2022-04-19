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Калентьев назначен заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства Пензенской области

11:10 | 19.04.2022 | Политика

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Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Роман Калентьев назначен заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания во вторник, 19 апреля.

Калентьев назначен заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В современных условиях роль агропромышленного комплекса возрастает. Вопросы продовольственной безопасности нашей страны и области сейчас стоят на первом месте. Для их решения необходим административный статус, который позволит активно работать с инвесторами и быть включенным в федеральные рабочие группы», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Олег Мельниченко пожелал Роману Калентьеву успешного выполнения поставленных перед отраслью задач.

Роман Калентьев был назначен на пост министра сельского хозяйства Пензенской области 1 сентября 2020 года. Данная должность стала вакантной после увольнения Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия.

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