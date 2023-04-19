Тимченко пояснил, почему Пенза выбрана для проведения заседания комитета Совета Федерации Политика

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, говоря о том, почему именно Пенза была выбрана для визита делегации верхней палаты парламента и проведения выездного заседания комитета, заявил, что главным критерием послужили показатели экономического развития региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы увидели, что в Пензенской области рост регионального валового продукта существенно выше, чем в среднем по России. Значит, здесь создаются условия для развития бизнеса, экономики. Соответственно, контрольно-надзорная деятельность, которая должна быть минимизирована, здесь осуществляется на хорошем уровне», — сказал Вячеслав Тимченко, отвечая на вопросы журналистов в среду, 19 апреля.

«Наши предположения об эффективной поддержке бизнеса оправдались», — цитирует главу комитета пресс-служба облправительства.