20:00:54 Среда, 19 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Тимченко пояснил, почему Пенза выбрана для проведения заседания комитета Совета Федерации

18:58 | 19.04.2023 | Политика

Печать

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, говоря о том, почему именно Пенза была выбрана для визита делегации верхней палаты парламента и проведения выездного заседания комитета, заявил, что главным критерием послужили показатели экономического развития региона.

Тимченко пояснил, почему Пенза выбрана для проведения заседания комитета Совета Федерации

Фото: Pnzreg.ru

«Мы увидели, что в Пензенской области рост регионального валового продукта существенно выше, чем в среднем по России. Значит, здесь создаются условия для развития бизнеса, экономики. Соответственно, контрольно-надзорная деятельность, которая должна быть минимизирована, здесь осуществляется на хорошем уровне», — сказал Вячеслав Тимченко, отвечая на вопросы журналистов в среду, 19 апреля.

«Наши предположения об эффективной поддержке бизнеса оправдались», — цитирует главу комитета пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение спиртного из магазина
До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством Житель Пыркино предстанет перед судом за убийство супруги
В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом В Сосновоборском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама