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Олег Мельниченко принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия»

09:10 | 18.12.2023 | Политика

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Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия», который прошел на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Олег Мельниченко принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия»

Фото: T.me/omelnichenko

«Впервые за два года [...] состоялся съезд партии «Единая Россия» с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я не мог пропустить такое политическое событие и тоже стал его частью. Здесь, на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ, мы обсудили текущие вопросы работы партии, предстоящие выборы президента РФ. Все присутствующие на пленарном заседании участники «Единой России», и я в их числе, единогласно поддержали выдвижение Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата. Невозможно представить кого-то другого на месте главы государства, потому что именно Владимир Владимирович, находясь «у руля» нашей великой страны, добился процветания каждого региона, развития каждого населенного пункта», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 17 декабря.

«Желаю Владимиру Владимировичу Путину успехов в предстоящих выборах. Мы — с Вами!» — добавил он.

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