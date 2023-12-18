Олег Мельниченко принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия» Политика

Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия», который прошел на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Фото: T.me/omelnichenko

«Впервые за два года [...] состоялся съезд партии «Единая Россия» с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я не мог пропустить такое политическое событие и тоже стал его частью. Здесь, на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ, мы обсудили текущие вопросы работы партии, предстоящие выборы президента РФ. Все присутствующие на пленарном заседании участники «Единой России», и я в их числе, единогласно поддержали выдвижение Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата. Невозможно представить кого-то другого на месте главы государства, потому что именно Владимир Владимирович, находясь «у руля» нашей великой страны, добился процветания каждого региона, развития каждого населенного пункта», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 17 декабря.

«Желаю Владимиру Владимировичу Путину успехов в предстоящих выборах. Мы — с Вами!» — добавил он.