Комаров провел в Пензе совещание, посвященное общественно-политическому развитию региона Политика

Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе рабочего визита в Пензенскую область провел совещание, посвященное общественно-политическому развитию региона.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, одним из вынесенных на обсуждение вопросов стала подготовка к выборам президента РФ.

Игорь Комаров отметил, что открытые, прозрачные и безопасные выборы являются одним из гарантов стабильности развития региона.

«Мы видим, что в Пензенской области работа по подготовке голосования выстроена грамотно. Уверен, что выборы главы государства в Пензенском регионе состоятся, будут легитимными, и результат будет достойным», — подчеркнул полпред.