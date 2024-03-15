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Председатель пензенской гордумы проголосовал на выборах президента России

12:40 | 15.03.2024 | Политика

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, расположенном в многопрофильной гимназии №13.

Председатель пензенской гордумы проголосовал на выборах президента России

Фото: Pgduma.ru

Спикер представительного органа муниципального образования отметил значение данных выборов как одного из важнейших политических мероприятий.

«Отдавая свой голос, мы выбираем будущее страны, а значит, и будущее нашего города и региона, и сегодня это будущее зависит от каждого из нас», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», одним из первых на избирательный участок, расположенный в школе №11 в Пензе, пришел губернатор Олег Мельниченко.

Также утром 15 марта на участке в музыкальном колледже имени А.А. Архангельского проголосовал спикер Заксобрания региона Вадим Супиков.

До начала рабочего дня на участке в доме молодежи вместе с супругой проголосовал глава Пензы Александр Басенко.

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