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В Пензенской области явка на выборах президента РФ по итогам двух дней голосования превысила 66%

22:24 | 16.03.2024 | Политика

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Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по итогам двух дней голосования составила 66,1%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

В Пензенской области явка на выборах президента РФ по итогам двух дней голосования превысила 66%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам двух дней голосования явка на территории Пензенской области составила 66,1%. Голосование проходит в штатном режиме», — приводятся слова главы облизбиркома в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

На 15.00 явка в Пензенской области была 56,1%. По итогам первого дня голосования, 15 марта, она составила почти 40%.

По данным ЦИК России, очная явка на выборах главы государства на 20.19 субботы, 16 марта, превысила 55%.

В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пензенской области составила 73,75%, в целом по стране — 67,54%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в воскресенье, 17 марта.

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