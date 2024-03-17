В Пензенской области проголосовали около 68% избирателей Политика

Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 10.00 воскресенья, 17 марта, составила около 68%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

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«По состоянию на 10.00 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 тыс. 631 избиратель (67,76%)», — сказано в тексте.

На 20.00 16 марта явка в Пензенской области была 66,1%. По итогам первого дня голосования, 15 марта, она составила почти 40%.

По данным ЦИК России, общая явка на выборах главы государства с учетом дистанционного электронного голосования на 9.45 воскресенья, 17 марта, превысила 61%.

В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пензенской области составила 73,75%, в целом по стране — 67,54%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в воскресенье, 17 марта.