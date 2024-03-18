Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области приблизился к отметке в 90% Политика

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области на выборах президента России приблизился к отметке в 90%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

После подсчета в регионе почти полумиллиона избирательных бюллетеней Владимир Путин набирает 89,72% (443 тыс. 461 голос).

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него 4% (19 тыс. 775 голосов).

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 2,82% (13 тыс. 963 голоса).

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получает 2,32% (11 тыс. 476 голосов).

Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 18.00 воскресенья, 17 марта, составила почти 80%, проголосовали 796 тыс. 393 человека.

В регионе работало 972 постоянных и 6 временных избирательных участков.