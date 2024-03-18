02:52:21 Понедельник, 18 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Путин в Пензенской области набирает 89,95%, Харитонов — 4,03%, Даванков — 2,58%, Слуцкий — 2,30%

Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области приблизился к отметке в 90%

00:55 | 18.03.2024 | Политика

Печать

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области на выборах президента России приблизился к отметке в 90%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области приблизился к отметке в 90%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

После подсчета в регионе почти полумиллиона избирательных бюллетеней Владимир Путин набирает 89,72% (443 тыс. 461 голос).

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него 4% (19 тыс. 775 голосов).

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набирает 2,82% (13 тыс. 963 голоса).

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получает 2,32% (11 тыс. 476 голосов).

Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 18.00 воскресенья, 17 марта, составила почти 80%, проголосовали 796 тыс. 393 человека.

В регионе работало 972 постоянных и 6 временных избирательных участков.

Читайте также
В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре В Сердобске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Масленицей В Пензе на базе центра кинологической службы УМВД прошли учебно-тренировочные сборы
В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми плиток шоколада
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама